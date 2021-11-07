Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:07

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на юге России

общество погода

Фото: depositphotos/gkordus

Резкое похолодание ожидается в южных регионах России со среды, 10 ноября. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, в континентальных районах Краснодарского края температура понизится с 15-20 градусов сразу на 10 делений.

"Будет уже 9–12 градусов днем", – подтвердил метеоролог в беседе с ТАСС.

Вильфанд продолжил, что в ночь на четверг в некоторых районах похолодает до 1 градуса мороза. При этом такое резкое понижение температуры не затронет Черноморское побережье. Это объясняется смягчающим действием моря, сказал эксперт.

"Однако дневная температура в том же Сочи понизится – будет 14–17 градусов со среды", – подчеркнул он.

Похолодание примерно на 10 градусов придет и в Крым, считает специалист. По его информации, температура упадет в среду.

"В Симферополе в степной зоне до вторника включительно температурный фон будет 18–21 градус, а со среды – 10–12 дневная температура, ночные температуры – минус 1 плюс 2 градуса в ночь на четверг", – подытожил Вильфанд.

Ранее специалист предупредил о приходе легких морозов в Москву. По словам синоптика, столица окажется под влиянием западной части циклона. При этом воздушные массы будут идти с севера.

Москвичам рекомендовали не парковаться под деревьями из-за дождя и сильного ветра

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать