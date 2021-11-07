В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на юге России

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Резкое похолодание ожидается в южных регионах России со среды, 10 ноября. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как отметил синоптик, в континентальных районах Краснодарского края температура понизится с 15-20 градусов сразу на 10 делений.
"Будет уже 9–12 градусов днем", – подтвердил метеоролог в беседе с ТАСС.
Вильфанд продолжил, что в ночь на четверг в некоторых районах похолодает до 1 градуса мороза. При этом такое резкое понижение температуры не затронет Черноморское побережье. Это объясняется смягчающим действием моря, сказал эксперт.
"Однако дневная температура в том же Сочи понизится – будет 14–17 градусов со среды", – подчеркнул он.
Похолодание примерно на 10 градусов придет и в Крым, считает специалист. По его информации, температура упадет в среду.
"В Симферополе в степной зоне до вторника включительно температурный фон будет 18–21 градус, а со среды – 10–12 дневная температура, ночные температуры – минус 1 плюс 2 градуса в ночь на четверг", – подытожил Вильфанд.
Ранее специалист предупредил о приходе легких морозов в Москву. По словам синоптика, столица окажется под влиянием западной части циклона. При этом воздушные массы будут идти с севера.
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