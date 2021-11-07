Синоптик предупредил о приходе легких морозов в Москву

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Легкие морозы прогнозируются в Москве со вторника, 9 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам синоптика, столица окажется под влиянием западной части циклона. При этом воздушные массы будут идти с севера.

"8 ноября днем и ночью будет 2–4 градуса, по области – от 0 до 5 градусов", – рассказал Вильфанд.

Синоптик сообщил, что во второй половине вторника температура составит от -4 до -2 градусов. Кроме того, в среду прогнозируется самый холодный день наступающей недели – температура воздуха может опуститься до 3 градусов мороза.

В понедельник москвичей ожидают осадки в виде дождя, продолжил специалист. При этом во вторник в столице прогнозируется мокрый снег, снег и дождь. В среду же в городе проявится солнце.

Ранее в Москве и области из-за сильного ветра продлили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение Гидрометцентра будет действовать в столице и области до 12:00 8 ноября.

До этого Вильфанд порекомендовал автомобилистам сменить резину на зимнюю. По его данным, близкие к нулю значения температуры сохранятся в регионе до конца недели.