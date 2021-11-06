В Москве из-за сильного ветра продлили желтый уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и области из-за сильного ветра продлили желтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Желтый уровень означает, что погода потенциально может представлять опасность для жителей.

По прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение Гидрометцентра будет действовать в столице и области до 12:00 8 ноября.

Желтый уровень опасности был объявлен в столичном регионе 5 ноября. Ожидалось, что в Москве предупреждение будет действовать до 12:00 7 ноября, а Подмосковье ветреная погода ожидается до 6:00 7 ноября.

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей столицы быть внимательнее на улице.

