Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 5 по 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве и области 5 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Желтый уровень опасности объявлен в столице с 12:00 5 ноября до 12:00 7 ноября. В Подмосковье ветреная погода ожидается до 6:00 7 ноября.
По прогнозам синоптиков, днем будет облачно и дождливо, но тепло.
"Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 11–13 градусов, по области – 8–13 градусов тепла", – добавили в Гидрометцентре.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что текущая пятница может стать самым теплым днем ноября. По его словам, температура приблизится к рекордным значениям.
Также Вильфанд порекомендовал автомобилистам не откладывать замену резины на зимнюю. По прогнозу синоптика, столбик термометра на следующей неделе опустится до нуля.
В выходные дни температура в Москве приблизится к рекордным значениям 1879 года
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