Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 5 по 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве и области 5 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Желтый уровень опасности объявлен в столице с 12:00 5 ноября до 12:00 7 ноября. В Подмосковье ветреная погода ожидается до 6:00 7 ноября.

По прогнозам синоптиков, днем будет облачно и дождливо, но тепло.

"Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 11–13 градусов, по области – 8–13 градусов тепла", – добавили в Гидрометцентре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что текущая пятница может стать самым теплым днем ноября. По его словам, температура приблизится к рекордным значениям.

Также Вильфанд порекомендовал автомобилистам не откладывать замену резины на зимнюю. По прогнозу синоптика, столбик термометра на следующей неделе опустится до нуля.

