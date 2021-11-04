Синоптик рассказал, когда в Москву придет зимняя погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичам сообщили, когда в город придет зимняя погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам метеоролога, температура приблизится к климатической норме во вторник, 9 ноября. Ожидается, что столбики термометров в столице будут показывать значения от 0 до 5 градусов тепла.

"Дальше, предварительно, по прогнозам Росгидромета, температура будет еще понижаться на 1–2 градуса", – заявил Вильфанд.

Он также предупредил, что со вторника в городе ожидаются небольшой мокрый снег, снег и дождь.

"Могут быть все фазы: дождик, мокрый снег и снежок небольшой", – объяснил специалист.

Вильфанд заверил, что на текущей неделе в Москве установится теплая погода. В частности, в четверг и пятницу температура повысится до 12–13 градусов тепла. Кроме того, в субботу прогнозируется 7–9 градусов, а в воскресенье – от 3 до 8 градусов тепла.

Ранее Вильфанд предупреждал москвичей о приходе дождей. Он отмечал, что осадки не окажут влияния на температурный режим.