Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за сильного ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
"Желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.
Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.
Отмечается, что в столице предупреждение действует с 12.00 субботы до 12.00 воскресенья. А в области с 6.00 субботы до 6.00 воскресенья.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в четверг, 4 ноября. По словам метеоролога, в этом году День народного единства может стать одним из самых теплых за всю историю праздника.
В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, когда в столицу придет зимняя погода. По его прогнозу, температура приблизится к климатической норме во вторник, 9 ноября. Ожидается, что столбики термометров в столице будут показывать значения от 0 до 5 градусов тепла.
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