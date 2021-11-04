День народного единства в Москве может стать одним из самых теплых в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
День народного единства может стать третьим среди самых теплых 4 ноября в московском регионе за всю историю метеонаблюдений, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает ТАСС.
Ожидается, что воздух в столице прогреется до +11 градусов, в Подмосковье – до +12 градусов тепла.
"Такой температурный фон на 7-8 градусов превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября", – рассказал метеоролог.
Тишковец подчеркнул, в XXI веке теплее днем 4 ноября было только в 2013 году, когда столбики термометров показали +11 градусов. Абсолютный рекорд принадлежит 1938 году, тогда воздух прогрелся до +11,9 градуса.
"Таким образом, 4 ноября 2021 года в Москве может занять третью строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных метеонаблюдений", – добавил специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столицу придет зимняя погода. По словам метеоролога, температура приблизится к климатической норме во вторник, 9 ноября. Ожидается, что столбики термометров в столице будут показывать значения от 0 до 5 градусов тепла.
Он также предупредил, что со вторника в городе ожидаются небольшой мокрый снег, снег и дождь.
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