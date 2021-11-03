Синоптики рассказали о самом теплом дне на неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Самым теплым днем на этой неделе в Москве будет 5 ноября, сообщил RT метеоролог Анатолий Цыганков.
По его словам, воздух в этот день прогреется до +11...+13 градусов. В то же время будет дождливо и ветрено, а давление будет падать.
"Дальше давление будет расти. В понедельник – вторник уже прохладнее. Во вторник днем будет около 0... +5 градусов. Ветер северный. Похолодание будет 9 ноября и еще дня три. Может, мокрый снег немного. Дальше опять потепление. Условий, чтобы снег выпал и лежал, нет", – сказал Цыганков.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что прогноза по установлению снежного покрова в Москве нет.
"Конечно, в середине ноября у нас будут осадки в виде дождя и мокрого снега, но в последние годы устойчивый снежный покров появлялся в конце декабря и иногда даже в начале января", – отметила синоптик.
Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей столицы быть внимательными на улице из-за сильного ветра.
Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал москвичей о приходе дождей. В то же время он отмечал, что осадки не окажут влияния на температурный режим.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 3 ноября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: