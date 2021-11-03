Синоптики рассказали о самом теплом дне на неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самым теплым днем на этой неделе в Москве будет 5 ноября, сообщил RT метеоролог Анатолий Цыганков.

По его словам, воздух в этот день прогреется до +11...+13 градусов. В то же время будет дождливо и ветрено, а давление будет падать.

"Дальше давление будет расти. В понедельник – вторник уже прохладнее. Во вторник днем будет около 0... +5 градусов. Ветер северный. Похолодание будет 9 ноября и еще дня три. Может, мокрый снег немного. Дальше опять потепление. Условий, чтобы снег выпал и лежал, нет", – сказал Цыганков.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что прогноза по установлению снежного покрова в Москве нет.

"Конечно, в середине ноября у нас будут осадки в виде дождя и мокрого снега, но в последние годы устойчивый снежный покров появлялся в конце декабря и иногда даже в начале января", – отметила синоптик.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей столицы быть внимательными на улице из-за сильного ветра.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал москвичей о приходе дождей. В то же время он отмечал, что осадки не окажут влияния на температурный режим.

