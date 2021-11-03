Коммунальщики призвали москвичей быть внимательными на улице из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей столицы быть внимательными на улице из-за сильного ветра. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Сегодня в столице местами ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице", – говорится в сообщении.

Воздух в городе прогреется до +6...+8 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал москвичей о приходе дождей. Он отмечал, что осадки не окажут влияния на температурный режим.