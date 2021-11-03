Москвичей предупредили об усилении ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра 3 ноября, сообщает Гидрометцентр РФ.

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение по столице распространено до 19:00 среды. При этом в Московской области аналогичное предупреждение будет действовать до 09:00 5 ноября.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей столицы быть внимательными на улице из-за сильного ветра.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал москвичей о приходе дождей. В то же время он отмечал, что осадки не окажут влияния на температурный режим.

На следующей неделе в Москву придет похолодание. По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, в столице могут пройти осадки в виде дождя и мокрого снега.