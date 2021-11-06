Москвичам рассказали о погоде в субботу

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Облачная погода с небольшим дождем прогнозируется в Москве в субботу, 6 ноября. Такие данные размещены на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем воздух в столице прогреется от 7 до 9 градусов тепла. При этом в ночь на воскресенье похолодает до +3 градусов.

Кроме того, в городе будет дуть юго-западный западный ветер. Местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке в 744 миллиметра ртутного столба.

В Московской области днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. Ночью ожидается понижение температуры до +1 градуса.

Ранее желтый уровень опасности был объявлен в столичном регионе. В Москве предупреждение действует с 12:00 5 ноября до 12:00 7 ноября.

В Подмосковье ветреная погода ожидается до 6:00 7 ноября.