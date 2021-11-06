Москвичей предупредили о сильном ветре 6 ноября

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Жителей столичного региона призвали быть внимательнее на улице 6 ноября из-за порывистого ветра, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Отмечается, что ветер в городе усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха в городе составит 8–10 градусов тепла. Местами пройдет небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что в субботу ожидается облачная погода с небольшим дождем. Днем воздух в столице прогреется от 7 до 9 градусов тепла. При этом в ночь на воскресенье похолодает до +3 градусов.

Кроме того, в городе будет дуть юго-западный западный ветер. Местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В Московской области днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. Ночью ожидается понижение температуры до +1 градуса.

Желтый уровень опасности был объявлен в столичном регионе. В Москве предупреждение действует с 12:00 5 ноября до 12:00 7 ноября. В Подмосковье ветреная погода ожидается до 6:00 7 ноября.