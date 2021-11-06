Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Москвичей призвали не парковать машины вблизи деревьев из-за сильного ветра. Об этом в своем телеграм-канале написала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По данным ведомства, сильный ветер с порывами от 13 до 18 метров в секунду ожидается в столице с 21:00 6 ноября до 9:00 7 ноября. В отдельных районах Москвы прогнозируются кратковременные осадки.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – призывают в комплексе городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области. Предупреждение будет действовать до 12:00 8 ноября.

