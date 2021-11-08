Москвичей предупредили о гололедице в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве в ближайшие дни ожидается гололедица, в связи с чем с 04:00 9 ноября до 04:00 11 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.
"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, до вечера вторника в столице также ожидается сильный ветер.
Предупреждения о ветре и гололедице также действуют в Подмосковье.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в связи с ожидаемой гололедицей призвал автомобилистов отказаться от поездок на летней резине. По его словам, безопасность движения транспорта на дорогах резко ухудшится.
"Прогноз гололедицы на 15:00 9 ноября. В результате прохождения холодного фронта через Центральную Россию температура воздуха обрушится до нуля и ниже, а вся выпавшая накануне небесная влага замерзнет и превратится в такое опасное явление погоды, как сильная гололедица", – написал Тишковец в Instagram.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на юге России. В континентальных районах Краснодарского края температура понизится с +15...+20 градусов сразу на 10 делений. В ночь на четверг в некоторых районах похолодает до -1 градуса.
При этом такое резкое понижение температуры не затронет Черноморское побережье, что объясняется смягчающим действием моря.
Автомобилистам напомнили о безопасности за рулем в холодное время года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: