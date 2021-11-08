Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В понедельник, 8 ноября, в столице и Московской области ожидается облачная погода, дождь и до +9 градусов, говорится на портале "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве составит от +6 до +8 градусов, по области – от +4 до +9 градусов. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–14 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По прогнозам, атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на юге России. В континентальных районах Краснодарского края температура понизится с 15–20 градусов сразу на 10 делений. В ночь на четверг в некоторых районах похолодает до –1 градуса.
При этом такое резкое понижение температуры не затронет Черноморское побережье, что объясняется смягчающим действием моря.
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
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