Россиян предупредили о погодной опасности в ряде регионов в ближайшие дни

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В период с 7 по 8 ноября в ряде регионов России прогнозируется опасная погода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Кемеровской области ожидается мокрый снег, гололедные явления и ветер до 20 метров в секунду, а в Алтайском крае – сильная гололедица. Связано это с тем, что там будет заметно меняться температура. Там сейчас температура повышается. В Кемеровской области температура днем будет около нулевой отметки уже в воскресенье", – сказал метеоролог.

Он добавил, что в этих регионах Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. В Алтайском крае предупреждение будет действовать до 23:00 7 ноября. А в Кемеровской области – до 02:00 8 ноября.

Однако в эпицентре непогоды, по словам Вильфанда, окажется Приморский край.

"Наиболее неблагоприятная и сложная погода с понедельника прогнозируется на самом юго-востоке страны, а именно в Приморском крае. Там наши коллеги из "Приморского УГМС" выпустили штормовое предупреждение. Во второй половине дня 8 и ночью 9 ноября прогнозируются сильные дожди и очень сильные дожди", – сказал метеоролог, пояснив, что в данном регионе за 12 часов может выпасть порядка 50 миллиметров осадков.

Кроме того, по данным метеорологов, в регионе ожидаются гололедные явления, а порывы ветра будут достигать от 15–20 до 35–37 метров в секунду.

"Будет ураган. Это связано с выходом циклона. В самом заливе Петра Великого волны будут достигать высоты 2,5–3,5 метров, в открытой части моря – 5 метров", – добавил Вильфанд.

Ранее в Москве и области из-за сильного ветра продлили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение Гидрометцентра будет действовать в столице и области до 12:00 8 ноября.

