Россиян предупредили о погодной опасности в ряде регионов в ближайшие дни

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В период с 7 по 8 ноября в ряде регионов России прогнозируется опасная погода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Кемеровской области ожидается мокрый снег, гололедные явления и ветер до 20 метров в секунду, а в Алтайском крае – сильная гололедица. Связано это с тем, что там будет заметно меняться температура. Там сейчас температура повышается. В Кемеровской области температура днем будет около нулевой отметки уже в воскресенье", – сказал метеоролог.
Он добавил, что в этих регионах Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. В Алтайском крае предупреждение будет действовать до 23:00 7 ноября. А в Кемеровской области – до 02:00 8 ноября.
Однако в эпицентре непогоды, по словам Вильфанда, окажется Приморский край.
"Наиболее неблагоприятная и сложная погода с понедельника прогнозируется на самом юго-востоке страны, а именно в Приморском крае. Там наши коллеги из "Приморского УГМС" выпустили штормовое предупреждение. Во второй половине дня 8 и ночью 9 ноября прогнозируются сильные дожди и очень сильные дожди", – сказал метеоролог, пояснив, что в данном регионе за 12 часов может выпасть порядка 50 миллиметров осадков.
Кроме того, по данным метеорологов, в регионе ожидаются гололедные явления, а порывы ветра будут достигать от 15–20 до 35–37 метров в секунду.
"Будет ураган. Это связано с выходом циклона. В самом заливе Петра Великого волны будут достигать высоты 2,5–3,5 метров, в открытой части моря – 5 метров", – добавил Вильфанд.
Ранее в Москве и области из-за сильного ветра продлили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение Гидрометцентра будет действовать в столице и области до 12:00 8 ноября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: