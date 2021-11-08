Москвичей призвали быть аккуратнее из-за гололедицы и мокрого снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице с 21:00 8 ноября до 09:00 9 ноября ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

"Будьте крайне осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим. Держитесь подальше от высоких столбов, деревьев и электропроводов. Найдите укрытие в здании, метро и подземном переходе", – говорится в сообщении.

Если понадобится помощь экстренных служб, то горожанам рекомендовали обратиться по телефону 101 или 112.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждения о ветре и гололедице также действуют в Подмосковье.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на юге России. В континентальных районах Краснодарского края температура понизится с +15...+20 градусов сразу на 10 делений. В ночь на четверг в некоторых районах похолодает до -1 градуса.

При этом такое резкое понижение температуры не затронет Черноморское побережье, что объясняется смягчающим действием моря.