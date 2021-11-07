В Москве из-за сильного ветра продлили желтый уровень опасности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра продлили в столице до вторника, 9 ноября, сообщили в Гидрометцентре.

"Погода потенциально опасна: ветер с порывами до 15–17 метров в секунду. Период предупреждения в Москве – до 0:00 9 ноября", – говорится в сообщении.

Уточняется, что такое же предупреждение действует и в Подмосковье.

Ранее синоптик предупредил москвичей о наступлении метеорологической зимы. Климатическая зима придет в столичный регион и область 15 ноября. Отмечается, что в предстоящую неделю погода в Центральной России перейдет в "предзимье".