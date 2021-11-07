Синоптик предупредил москвичей о наступлении метеорологической зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Климатическая зима придет в Москву и область 15 ноября. Об этом ТАСС рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в предстоящую неделю погода в Центральной России перейдет в "предзимье". Среднесуточная температура воздуха впервые в этом сезоне окажется ниже нуля.

"Землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда. Автомобилистов ждет настоящий день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться", – рассказал метеоролог.

Тишковец добавил, что к 6 утра во вторник дождь сменится снегом, образуется временный покров высотой примерно 1 сантиметр.

"Вторник станет настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов", – заявил специалист. – "При плотном нордическом ветре с порывами до 12–17 метров в секунду по ощущениям будет казаться, что на улице как будто не ноль, а минус 5–7 градусов, что больше соответствует декабрьским параметрам".

В среду в столице ударят первые "ощутимые морозцы": ночью столбик термометра опустится до –2–7 градусов. Днем также не поднимется выше нуля.

"То есть среднесуточная температура первый раз этой осенью окажется отрицательной, а это первый признак метеорологической зимы", – отметил синоптик.

В четверг днем столбик термометра будет колебаться от –2 до +3 градусов, а в утренние часы возможен ледяной дождь.

В пятницу и субботу ожидается преимущественно дождь, а в воскресенье – влажные снегопады. В понедельник, 15 ноября похолодает до –5 градусов, ожидаются снегопады. В Москве снежный покров сформируется толщиной около 2–3 сантиметров, в Подмосковье местами до 3–8 сантиметров.

"15 ноября наступит метеорологическая зима", – заключил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на юге России. В континентальных районах Краснодарского края температура понизится с 15–20 градусов сразу на 10 делений. В ночь на четверг в некоторых районах похолодает до –1 градуса. При этом такое резкое понижение температуры не затронет Черноморское побережье, что объясняется смягчающим действием моря.

