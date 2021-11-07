Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

Фото: Москва 24
Резкое повышение атмосферного давления прогнозируется в Москве на следующей неделе. Такое предупреждение озвучили в Гидрометцентре.
Как рассказал научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд, в ближайшие два дня атмосферное давление будет ниже нормы. В частности, в понедельник показатель составит 737–740 миллиметров ртутного столба.
При этом в среду, 10 ноября, ожидается резкое повышение давления.
"Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19–22 мм ртутного столба. Это очень много", – заявил Вильфанд в беседе с ТАСС.
Он отметил, что в среду атмосферное давление в городе зафиксируется на отметке в 760 миллиметров ртутного столба. В четверг прогнозируется 757 миллиметров, а в пятницу – 755.
"До конца недели давление будет оставаться высоким", – подтвердил метеоролог.
Ранее специалист предупредил о приходе легких морозов в Москву. По словам синоптика, столица окажется под влиянием западной части циклона. При этом воздушные массы будут идти с севера.
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