Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

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Резкое повышение атмосферного давления прогнозируется в Москве на следующей неделе. Такое предупреждение озвучили в Гидрометцентре.

Как рассказал научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд, в ближайшие два дня атмосферное давление будет ниже нормы. В частности, в понедельник показатель составит 737–740 миллиметров ртутного столба.

При этом в среду, 10 ноября, ожидается резкое повышение давления.

"Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19–22 мм ртутного столба. Это очень много", – заявил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он отметил, что в среду атмосферное давление в городе зафиксируется на отметке в 760 миллиметров ртутного столба. В четверг прогнозируется 757 миллиметров, а в пятницу – 755.

"До конца недели давление будет оставаться высоким", – подтвердил метеоролог.

Ранее специалист предупредил о приходе легких морозов в Москву. По словам синоптика, столица окажется под влиянием западной части циклона. При этом воздушные массы будут идти с севера.