Вирусолог рассказал, можно ли остановить мутации коронавируса
Значительное количество переболевших и вакцинированных сокращает количество мутаций коронавируса. Об этом заявил вирусолог Александр Чепурнов в эфире телеканала Москва 24.
"Несмотря на классическую иммунологию и предположения о том, что под давлением антител вирус может мутировать чаще, на деле все происходит наоборот", – сказал врач.
По его словам, основным аспектом для распространения коронавируса является большое количество болеющих. В пример вирусолог привел Индию.
"Там огромное количество заболевших привело к стремительной селекции того варианта, который сегодня просто захватил весь мир. Поэтому вакцинация и наличие переболевших значительно сокращают циркуляцию вируса, и это ведет к значительному снижению количества мутаций", – заключил Чепурнов.
Ранее стало известно, что в России могут появиться новые мутации коронавируса. Такое предположение высказал профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.
Он подчеркнул, что путешествия по загранице во время пандемии увеличивают риски появления новых мутаций коронавируса в России. Вернувшиеся из таких поездок россияне могут стать источником заражения для других граждан, отметил эксперт.
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