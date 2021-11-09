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Москва 24

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Общество

08:00

Врач рассказал, сколько антител нужно для защиты от мутирующих штаммов COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для старых вариантов коронавируса человеку достаточно было иметь 150 единиц антител BAU, чтобы не заболеть, для мутирующих штаммов этот показатель должен быть в полтора раза выше, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Самый агрессивный штамм – это "Дельта", для него достаточно 300 BAU для того, чтобы не заболеть в серьезной форме. Для того чтобы не заболеть ковидом – 500 международных единиц", – приводит слова специалиста РИА Новости.

До этого глава Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что центр совместно в департаментом здравоохранения Москвы провел исследование, участие в котором приняли 4 тысячи жителей столицы. В ходе эксперимента выяснилось, что 300 единиц антител полностью защищают от "Дельта"-штамма.

В России выявлено 8 834 495 случаев коронавируса. За весь период умерли 248 004 человека, выздоровели 7 587 560.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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