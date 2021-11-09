Врач рассказал, сколько антител нужно для защиты от мутирующих штаммов COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Для старых вариантов коронавируса человеку достаточно было иметь 150 единиц антител BAU, чтобы не заболеть, для мутирующих штаммов этот показатель должен быть в полтора раза выше, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Самый агрессивный штамм – это "Дельта", для него достаточно 300 BAU для того, чтобы не заболеть в серьезной форме. Для того чтобы не заболеть ковидом – 500 международных единиц", – приводит слова специалиста РИА Новости.
До этого глава Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что центр совместно в департаментом здравоохранения Москвы провел исследование, участие в котором приняли 4 тысячи жителей столицы. В ходе эксперимента выяснилось, что 300 единиц антител полностью защищают от "Дельта"-штамма.
В России выявлено 8 834 495 случаев коронавируса. За весь период умерли 248 004 человека, выздоровели 7 587 560.
Вирусолог рассказал, можно ли остановить мутации коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: