Врач рассказал, какой вакциной эффективнее всего ревакцинироваться от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ревакцинироваться от коронавируса можно любой российской вакциной, но эффективнее всего – "Спутником". Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"По тем данным, которые сейчас есть: можно ревакцинироваться любой платформой зарегистрированной, но эффективнее всего будет ревакцинироваться "Спутником". Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Он отметил, что соответствующие научные данные еще не опубликованы, сейчас идут исследования. Тимаков также подчеркнул, что комбинация различных вакцин эффективна для предотвращения заражения COVID-19. Зарубежные исследования показали, что комбинированный иммунитет может более активно формировать вируснейтрализующие антитела.
Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее высокий уровень безопасности однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". В публикации говорится, что препарат показывает высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ.
Минздрав порекомендовал "Спутник Лайт" только для ревакцинации от коронавируса
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