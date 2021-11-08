Гинцбург назвал необходимый уровень антител для полной защиты от "Дельта"-штамма

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Россиянам назвали необходимый уровень антител для полной защиты от "Дельта"-штамма коронавируса. Об этом рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает газета "Известия".

По его словам, центр провел соответствующее исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы. В эксперименте приняли участие 4 тысячи жителей столицы.

"Мы выяснили, что 300 антител защищают от дельты полностью", – сказал Гинцбург.

Он также отметил, что показатель в 500 единиц антител и выше идеально защищает от заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что врачи выявили новые кожные симптомы, появляющиеся у пациентов с коронавирусом. Речь идет о симптоме "ковидных пальцев", развивающегося по причине ошибочной реакции антивирусного белка интерферона первого типа и антитела.

За минувшие сутки в России подтвердили 39 165 новых случаев коронавируса. В 3 193 (8,1%) из них болезнь протекала без клинических проявлений.