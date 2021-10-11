Новая онлайн-услуга для будущих приемных родителей появилась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Моя новая семья" появилась новая онлайн-услуга, с помощью которой будущие опекуны смогут записаться в школу приемных родителей по удобному для них адресу. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Екатерина Бербер рассказала, что горожане часто сообщали о том, что они не могут попасть в желаемую школу.

"Поэтому была разработана новая онлайн-услуга для портала "Моя новая семья" – вкладка "Лист ожидания". Сервис поможет будущим замещающим родителям как можно скорее попасть на подготовку именно в ту школу приемных родителей, в которую они хотят", – приводятся в материале слова Бербер.

Уточняется, что в настоящее время в столице работают более 30 школ для приемных родителей. В конце обучения выдается бессрочное свидетельство о прохождении курса подготовки, которое понадобится для оформления документов на ребенка.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательную психолого-педагогическую подготовку для усыновителей. Инициатива, предлагающая сделать обязательной психолого-педагогическую подготовку для граждан, решивших усыновить ребенка, поступила от Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Предполагается, что специальное обучение будут проходить близкие родственники оставшегося без попечения родителей ребенка в случае, если они принимают решение стать его усыновителями или опекунами.

