Новая онлайн-услуга для будущих приемных родителей появилась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале "Моя новая семья" появилась новая онлайн-услуга, с помощью которой будущие опекуны смогут записаться в школу приемных родителей по удобному для них адресу. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Екатерина Бербер рассказала, что горожане часто сообщали о том, что они не могут попасть в желаемую школу.
"Поэтому была разработана новая онлайн-услуга для портала "Моя новая семья" – вкладка "Лист ожидания". Сервис поможет будущим замещающим родителям как можно скорее попасть на подготовку именно в ту школу приемных родителей, в которую они хотят", – приводятся в материале слова Бербер.
Уточняется, что в настоящее время в столице работают более 30 школ для приемных родителей. В конце обучения выдается бессрочное свидетельство о прохождении курса подготовки, которое понадобится для оформления документов на ребенка.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательную психолого-педагогическую подготовку для усыновителей. Инициатива, предлагающая сделать обязательной психолого-педагогическую подготовку для граждан, решивших усыновить ребенка, поступила от Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Предполагается, что специальное обучение будут проходить близкие родственники оставшегося без попечения родителей ребенка в случае, если они принимают решение стать его усыновителями или опекунами.
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