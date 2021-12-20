Собянин наградил лауреатов ежегодной городской премии "Крылья аиста"

14:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин наградил лауреатов столичной премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста".
Мэр Москвы поблагодарил лауреатов за помощь попавшим в такую ситуацию детям. Он подчеркнул, что вклад людей в решение этой проблемы невозможно измерить.
"В Москве очень много интересных проектов мирового уровня, большинство из них выражается в километрах, тоннах, кубометрах, но есть вещи, которые не укладываются в статистику, – это отношение к детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию", – отметил Собянин.
По его словам, в столице своевременно выявляют неблагополучные семьи. Им оказывают необходимую помощь, что позволяет сократить количество людей, лишенных родительских прав.
При этом Собянин отметил, что в городе много детей, которые становятся сиротами. В этом случае им необходима помощь профессиональных организаций и людей, которые готовы взять их в свои семьи, а также благотворителей и меценатов, которые жертвуют своими деньгами, временем и ресурсами.
"Все это время мы старались как можно меньше создавать таких ситуаций, когда суды принимают решение о лишении родительских прав, помогая этим семьям, выявляя их. Это принесло большие результаты, но тем не менее все равно у нас в городе есть дети-сироты, которым требуется помощь", – подчеркнул Собянин.
Он рассказал, что важно не только помочь этим детям, но и вернуть их в семьи.
Премия "Крылья аиста" была присуждена в трех номинациях: "Лучшая семья года", "Лучшая организация года" и "Меценат года".
Лауреатами первой номинации стали Елена и Владимир Пономаренко, у которых пятеро приемных детей, а также Наталья и Алексей Машковы с двумя приемными и тремя родными детьми. Отметили также и семью Светланы Чоудури, в которой воспитывается один приемный ребенок. Каждая семья получила по 1 миллиону рублей.
Лучшими организациями года стали школа приемных родителей при Центре содействия семейному воспитанию "Маяк" и межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения "Старшие братья. Старшие сестры".
В номинации "Меценат года" стал офицер отдела сопровождения интернет-портала Минобороны России Федор Никулин.
Ранее Собянин рассказал, что столичные власти в ближайшее время не планируют вводить дополнительные антикоронавирусные меры. Он уточнил, что, если власти пойдут на такой шаг, общественность будет предупреждена об этом заранее.
Собянин наградил москвичей за вклад в семейное устройство детей-сирот
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