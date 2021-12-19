Собянин оценил возможность расширения ограничительных мер из-за COVID-19

19 декабря, 22:05
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Столичные власти в ближайшее время не планируют вводить дополнительные антикоронавирусные меры, сообщил Сергей Собянин в фильме "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".
Он уточнил, что, если власти пойдут на такой шаг, общественность будет предупреждена об этом заранее.
"Жить так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим", – отметил мэр столицы.
Градоначальник пояснил, что власти Москвы принимают относительно жесткие решения только в тех случаях, когда идет "неконтролируемый" рост заболеваемости.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что мероприятия в новогодние праздники необходимо проводить в формате COVID-free, чтобы избежать нового роста заболеваемости. Кроме того, по ее словам, следует соблюдать и действующие антикоронавирусные ограничения.
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