Лечение пациента с COVID-19 в стационаре Москвы обходится в около 240 тыс руб – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Лечение одного пациента с коронавирусом в столичном стационаре в среднем обходится в около 240 тысяч рублей, заявил Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Больные, которые находятся в реанимации – на них больше затраты, легкие больные – меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тысяч рублей на человека. <...> Четверть миллиона – один больной в стационаре", – отметил мэр Москвы.

Уточняется, что в ноябре текущего года на лечение пациентов с COVID-19 правительство столицы дополнительно выделило 5,6 миллиардов рублей, а также 14 декабря – еще 10,3 миллиарда рублей.

Также Собянин заявил, что столичные власти всегда готовятся к худшему варианту развития ситуации с коронавирусом, однако мечтают о лучшем.

"Готовимся всегда к худшему варианту. Будет лучший – слава богу – мы за все время борьбы с коронавирусом объем резервных коек, или свободных коек, в системе не допускали его снижение меньше 20%", – подчеркнул градоначальник.

В свою очередь, главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что максимальный срок нахождения в реанимации с коронавирусом в этом медицинском учреждении составил 120 дней.

"Максимально 120 дней в реанимации, и еще потом месяц в отделении, и еще очень долго потом реабилитационные мероприятия, уже не у нас", – отметила Лысенко в фильме Наили Аскер-заде.

Ранее Собянин выделил свыше 250 миллионов рублей на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после коронавирусной инфекции. Бесплатная перевозка была организована с апреля 2020 года. Автобусы перевозили сотрудников четырех резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе.