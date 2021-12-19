В Москве выявлено 3 013 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве выявлено 3 013 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки были госпитализированы 717 человек, на ИВЛ находится 531 пациент. Вылечился от коронавируса за это время еще 2 661 человек.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 834 232. В столице скончался 81 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19", – говорится в сообщении.

Всего в России за последние сутки подтвердили 27 967 случаев коронавируса. В 2 250 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 10 214 790 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Калмыкии и Туве.