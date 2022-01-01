Москвичам рассказали о погоде в первый день 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и небольшой снег прогнозируются в столичном регионе в субботу, 1 января. Такая информация размещена на портале "Метеоновости".

По мнению синоптиков, в первый день наступившего года москвичи смогут комфортно погулять по улицам города, заняться спортом и отправиться на природу.

Температура воздуха в столице составит от -3 до -1 градуса. При этом в Московской области в некоторых районах похолодает до 6 градусов мороза.

"Ветер северо-западный 2–7 метров в секунду", – утверждается в прогнозе.

Специалисты предупреждают, что неустойчивое атмосферное давление может вызывать у горожан ухудшение самочувствия. В частности, некоторые москвичи могут ощутить головные боли и скачки артериального давления.

Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и налипания мокрого снега.

Предупреждение по гололеду будет действовать до 12:00 2 января. При этом погодная опасность налипание мокрого снега сохранится до 21:00 субботы.

Между тем ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в ночь на 2 января в Москве ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится до –10 градусов. По словам метеоролога, днем в воскресенье ожидается до –8…–10 градусов.