Снег и гололедица прогнозируются в Москве 31 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Облачная погода и небольшой снег прогнозируются в Москве в пятницу, 31 декабря. Такая информация была размещена на сайте Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, в последний день уходящего года в столице ожидается гололедица. При этом температура воздуха днем составит от 1 до 3 градусов мороза.
В городе будет дуть южный ветер с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Показатель атмосферного давления зафиксируется на отметке 742 миллиметров ртутного столба.
В новогоднюю ночь в Москве прогнозируется похолодание до -3 градусов.
В Московской области в пятницу воздух прогреется от -6 до -1 градуса. При этом в ночь на 1 января прогнозируется до -6 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые дни января 2022 года в Москве прогнозируются потепление и оттепель.
По его словам, в субботу, 1 января, столбики термометров покажут на 4 градуса выше нормальных значений – от 1 до 6 градусов мороза. Вильфанд добавил, что 2 января температура будет держаться в районе 0 градусов.
Новый год в Москве начнется с потепления
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