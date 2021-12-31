Снег и гололедица прогнозируются в Москве 31 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Облачная погода и небольшой снег прогнозируются в Москве в пятницу, 31 декабря. Такая информация была размещена на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в последний день уходящего года в столице ожидается гололедица. При этом температура воздуха днем составит от 1 до 3 градусов мороза.

В городе будет дуть южный ветер с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Показатель атмосферного давления зафиксируется на отметке 742 миллиметров ртутного столба.

В новогоднюю ночь в Москве прогнозируется похолодание до -3 градусов.

В Московской области в пятницу воздух прогреется от -6 до -1 градуса. При этом в ночь на 1 января прогнозируется до -6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые дни января 2022 года в Москве прогнозируются потепление и оттепель.

По его словам, в субботу, 1 января, столбики термометров покажут на 4 градуса выше нормальных значений – от 1 до 6 градусов мороза. Вильфанд добавил, что 2 января температура будет держаться в районе 0 градусов.