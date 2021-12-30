Легкие морозы ожидаются в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Легкие морозы и снег прогнозируются в Москве в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Как рассказал ведущий метеоролог погодного ведомства Михаил Милославский, днем в пятницу, 31 декабря, столбики термометров в городе будут варьироваться от -2 до -7 градусов.

"В новогоднюю ночь – до -10 градусов", – сообщил синоптик.

Специалист подчеркнул, что температура воздуха в разных районах столицы может составить от -3 до -8 градусов. При этом не исключены осадки в виде снега.

В первые дни 2022 года погоду в столице будет определять циклон. По этой причине москвичей ждет аномально теплая погода, но без масштабной оттепели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые дни января 2022 года в Москве прогнозируются потепление и оттепель.

По его словам, в субботу, 1 января, столбики термометров покажут на 4 градуса выше нормальных значений – от 1 до 6 градусов мороза. Вильфанд добавил, что 2 января температура будет держаться в районе 0 градусов.