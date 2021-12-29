Московский зоопарк продолжит работать без выходных в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк в новогодние праздники продолжит работать без выходных, сообщает пресс-служба зоосада.

31 декабря в зоопарке будет сокращенный день. Посетить его можно будет с 09:00 до 15:00. Вход закроется уже в 14:00. Уже с 1 по 8 января зоосад продолжит работу в обычном режиме: он будет открыт с 09:00 до 17:00, а вход закроется в 16:00.

В этот период в зоопарке можно будет увидеть практически всех обитателей, включая львов.

"Многие наши обитатели радуются пришедшим холодам и гуляют в уличных вольерах. Овцебыки, домашние яки, белые медведи и тундровые волки в природе живут в широтах с крайне суровым климатом. Зима для них – самое комфортное время. Обходят свои владения большие и малые котики: тигр Степан, леопард Мизер, пума Габриэль, степная кошка Кисун и другие. Львы с похолоданием стали реже выходить на улицу. Но все равно они каждое утро появляются в вольере, чтобы добыть корм, старательно запрятанный там киперами", – рассказали в пресс-службе.

С улицы также можно увидеть заплывы папуанских пингвинов, тюленей, выдр и морских котиков. В уличном вольере сидят и панды Жуи и Диндин. Сейчас спят только бурая медведица Роза, гималаец Алладин, сурки, тушканчики и некоторые ежи.

На территории зоопарка работают павильоны. Можно зайти к обитателям ночного мира, посмотреть на экзотических птиц, рептилий и пауков и посетить дом обезьян.

Ранее столичный зоопарк запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору елок и сосен. Их принимают только от компаний до 20 января.

Играть с елками и соснами любят почти все животные. Есть и те жители парка, которые любят использовать стволы деревьев в качестве когтеточки.

Желающих сдать хвойные деревья предупредили, что от частных лиц елки и сосны не берут в связи с тем, что они могут причинить вред животным, так как на их ветках достаточно часто остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд и искусственного снега. Также деревья, которые на протяжении долгого времени стояли в помещении, теряют свой запах и становятся не очень интересными для животных.