Московский зоопарк запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору елок и сосен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный зоопарк запускает традиционную новогоднюю акцию по сбору елок и сосен. Их принимают только от компаний до 20 января, сообщается на официальном сайте зоопарка.

"Хвойные деревья украсят вольеры наших обитателей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Но обращаем внимание на то, что мы принимаем только нераспроданные елки от компаний, не от частных лиц", – уточнили в парке.

Там также рассказали, что играть с елками и соснами любят почти все животные. Среди них – панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели фауны России. А винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпаки предпочитают ими лакомиться. Кроме того, для них елки становятся пищевым обогащением среды обитания, так как в хвое содержится витамин C, каротин и полезные аминокислоты.

В зоопарке отметили, что есть и те жители парка, которые любят использовать стволы деревьев в качестве когтеточки.

Желающих сдать хвойные деревья предупредили, что от частных лиц елки и сосны не берут в связи с тем, что они могут причинить вред животным, так как на их ветках достаточно часто остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд и искусственного снега. Также деревья, которые на протяжении долгого времени стояли в помещении, теряют свой запах и становятся не очень интересными для животных.

Ранее стало известно, что в столице будет запущена акция по сдаче новогодних деревьев "Елочный круговорот". Она продлится в Москве с 2 января по 20 февраля. По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, в этом году в городе будут работать более 580 пунктов приема елей во всех административных округах.