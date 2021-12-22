Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08:00

В Москве проверят елочные базары

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госинспекция по недвижимости организовала проверку елочных базаров в столице. Они должны быть установлены в соответствии со схемой размещения и отвечать требованиям к нестационарным торговым объектам.

"В этом году в схему размещения включены 240 площадок. В ходе контрольно-инспекционных мероприятий специалисты Госинспекции по недвижимости проверят соответствие дислокации и площади елочного базара схеме. Кроме того, существуют обязательные требования к обеспечению безопасной и комфортной городской среды: торговые объекты не должны мешать проходу пешеходов, затруднять движение транспорта, занимать тротуары и газоны", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Он уточнил, что елочные базары должны находиться на расстоянии не менее 10 метров от остановок наземного транспорта и переходов и не менее 50 метров – от вестибюлей станций метро.

Госавтоинспекция также проверит торговые площадки на предмет выявления незаконных объектов.

20 декабря в Москве официально открылись елочные базары. Любители натуральной хвои могут приобрести елки из Дании и отечественных питомников, сосны, пихты Фразера, а также букеты из еловых веток.

"Это наш город": в столице заработали новогодние елочные базары


Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать