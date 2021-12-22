В Москве проверят елочные базары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госинспекция по недвижимости организовала проверку елочных базаров в столице. Они должны быть установлены в соответствии со схемой размещения и отвечать требованиям к нестационарным торговым объектам.

"В этом году в схему размещения включены 240 площадок. В ходе контрольно-инспекционных мероприятий специалисты Госинспекции по недвижимости проверят соответствие дислокации и площади елочного базара схеме. Кроме того, существуют обязательные требования к обеспечению безопасной и комфортной городской среды: торговые объекты не должны мешать проходу пешеходов, затруднять движение транспорта, занимать тротуары и газоны", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Он уточнил, что елочные базары должны находиться на расстоянии не менее 10 метров от остановок наземного транспорта и переходов и не менее 50 метров – от вестибюлей станций метро.

Госавтоинспекция также проверит торговые площадки на предмет выявления незаконных объектов.

20 декабря в Москве официально открылись елочные базары. Любители натуральной хвои могут приобрести елки из Дании и отечественных питомников, сосны, пихты Фразера, а также букеты из еловых веток.



"Это наш город": в столице заработали новогодние елочные базары



