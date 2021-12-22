В Москве проверят елочные базары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Госинспекция по недвижимости организовала проверку елочных базаров в столице. Они должны быть установлены в соответствии со схемой размещения и отвечать требованиям к нестационарным торговым объектам.
"В этом году в схему размещения включены 240 площадок. В ходе контрольно-инспекционных мероприятий специалисты Госинспекции по недвижимости проверят соответствие дислокации и площади елочного базара схеме. Кроме того, существуют обязательные требования к обеспечению безопасной и комфортной городской среды: торговые объекты не должны мешать проходу пешеходов, затруднять движение транспорта, занимать тротуары и газоны", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.
Он уточнил, что елочные базары должны находиться на расстоянии не менее 10 метров от остановок наземного транспорта и переходов и не менее 50 метров – от вестибюлей станций метро.
Госавтоинспекция также проверит торговые площадки на предмет выявления незаконных объектов.
20 декабря в Москве официально открылись елочные базары. Любители натуральной хвои могут приобрести елки из Дании и отечественных питомников, сосны, пихты Фразера, а также букеты из еловых веток.
"Это наш город": в столице заработали новогодние елочные базары
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: