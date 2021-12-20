Около 240 елочных базаров начали работать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В понедельник в столице начали работать около 240 новогодних елочных базаров, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Немерюк подчеркнул, что в Москве не будет дефицита елок.

"В ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также импортные елки из Дании. Цена осталась прежней – 1 тысяча рублей за метр отечественной елки и порядка 3–3,5 тысячи рублей за метр импортной", – рассказал он.

По словам руководителя департамента торговли и услуг, выгоднее всего покупать елку незадолго до Нового года, когда предприниматели стремятся распродать оставшиеся деревья.

Немерюк добавил, что также можно купить пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачного участка.

Ранее представитель онлайн-магазина по продаже елок Владислав Пухарев рассказал, на что обращать внимание при выборе живой ели. По словам специалиста, перед покупкой стоит оценить форму дерева, его высоту и состояние веток.