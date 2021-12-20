Около 240 елочных базаров начали работать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
В понедельник в столице начали работать около 240 новогодних елочных базаров, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Немерюк подчеркнул, что в Москве не будет дефицита елок.
"В ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также импортные елки из Дании. Цена осталась прежней – 1 тысяча рублей за метр отечественной елки и порядка 3–3,5 тысячи рублей за метр импортной", – рассказал он.
По словам руководителя департамента торговли и услуг, выгоднее всего покупать елку незадолго до Нового года, когда предприниматели стремятся распродать оставшиеся деревья.
Немерюк добавил, что также можно купить пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачного участка.
Ранее представитель онлайн-магазина по продаже елок Владислав Пухарев рассказал, на что обращать внимание при выборе живой ели. По словам специалиста, перед покупкой стоит оценить форму дерева, его высоту и состояние веток.
В Москве открылись елочные базары
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: