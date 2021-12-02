Иммунолог рассказал, какую новогоднюю елку лучше выбрать аллергикам

Фото: ТАСС/EPA/CIRO FUSCO

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что у человека может быть аллергия как на живые, так и на искусственные ели.

Ранее британские эксперты предупредили об опасности, которую несут новогодние деревья для аллергиков. В частности, по их наблюдениям, в настоящей елке содержатся аллергены и 53 вида плесени. Искусственные деревья также могут быть опасными, указывают эксперты. Дело в том, что на них скапливается пыль и не исключено образование той же плесени.

По словам Владимира Болибока, ель, которая растет в России, особо не подвержена гнили. "Только если это старое дерево, уже погибающее. Молодые деревца достаточно здоровые всегда в этом отношении. Поэтому меня такое заявление, что в ели большое количество плесени, обескураживает", – сказал он.

Тем не менее, по словам иммунолога, ель все-таки может вызывать у человека аллергию.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Часто люди реагируют на запах хвойных растений. Особенно когда вы покупаете елку на каком-то елочном базаре. Она была на холоде, а потом вы заносите ее в квартиру и появляется резкий елочный запах, потому что растение отогревается и у него внутри начинается циркуляция смолы и выделение запаха.

По словам специалиста, такой резкий запах способен спровоцировать раздражение дыхательных путей, которое может привести просто к спазму или к головной боли. В этом случае эксперт советует хорошо проветрить квартиру.

Через какое-то время после "переезда" ель адаптируется к теплой температуре, станет меньше пахнуть, и человек привыкнет к этому аромату, говорит Владимир Болибок. Но если все-таки симптомы сохранились, лучше избавиться от дерева и тщательно проветрить помещение, советует эксперт.



Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Если покупать дерево в горшке, то нужно помнить, что почва сама по себе является аллергеном, предупреждает иммунолог.

"Почва в питомнике – это достаточно агрессивная среда, там и плесени могут быть, и всякие перегнившие и недоперегнившие растения, которые сами по себе являются аллергенами", – сказал врач, добавив, что если у человека есть реакция на почву, то такое растение лучше не покупать.

Искусственная елка тоже бывает опасна для аллергиков, так как накапливает в себе пыль, продолжает он.

"Такая ель действует на тех, у кого есть аллергия на домашнюю пыль и ее компоненты. Елка производится из разных материалов, если она жуть какая синтетическая, еще и запах соответствующий, то у человека может быть аллергия еще и на запах этой синтетики или на клей, которым прикрепляют искусственную хвою, красители еще используются", – указал врач.

Чтобы правильно выбрать ель, специалист советует сначала определить, на что именно у человека аллергия. "Если на саму ель нет аллергической реакции, то я все-таки за живую елку. Я бы еще предлагал покупать елочки в горшочках, если нет реакции на почву. Потом что, когда она доживет до весны, ее можно посадить", – уточнил Владимир Болибок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Есть люди, у которых реально аллергическая реакция, значит, надо подбирать искусственную ель. А искусственные, они бывают разные. Например, эти конструкции из бумаги можно собрать. Это же символ, он может быть сделан из чего угодно.

Ранее представитель онлайн-магазина по продаже елок Владислав Пухарев рассказал, как правильно выбрать живое дерево для праздника. Перед покупкой эксперт советует оценить его форму. Елка должна быть ровной, стройной, с хорошей макушкой и ровными рядами веток, отмечает специалист. Кроме того, при встряхивании она не должна сильно осыпаться.