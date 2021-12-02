Названы правила выбора живой елки

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При выборе живой елки в первую очередь внимание нужно обращать на внешний вид дерева, рассказал представитель онлайн-магазина по продаже елок Владислав Пухарев. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, перед покупкой стоит оценить форму елки, дерево не должно сильно осыпаться при встряхивании.

"Дерево должно быть ровным, стройным, с хорошей макушкой и ровными рядами веток. Также нужно учитывать высоту елки, чтобы она могла без проблем поместиться в квартире", – рассказал Пухарев.

Он добавил, что признаком качественной елки является натуральный зеленый цвет, а сыплющиеся иглы не всегда означают, что дерево было спилено давно. Некоторые виды могут осыпаться только при вскрытии упаковки, так как в ней остается много прошлогодних иголок.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что к 15 декабря Москву украсят к Новому году, а с 30 декабря на Арбате, Тверской и других улицах и площадях в центре города включится праздничная иллюминация.

Кроме того, на столичных улицах установят более тысячи новогодних елей. Также елки появятся на площадях, в парках и скверах города.