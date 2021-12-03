Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи выберут самые удобные пункты приема для переработки новогодних елок. Новое голосование запустили на проекте "Активный гражданин".
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года. При этом в первый год в городе существовал всего один пункт приема деревьев на переработку. А в 2020 году количество подобных пунктов возросло до 549.
Бирюков подчеркнул, что 112 площадок тогда выбрали именно участники голосования на платформе "Активный гражданин".
"Главные цели акции – грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора", – пояснил заммэра.
На портале проекта "Активный гражданин" можно узнать, где расположен ближайший пункт приема. Для этого в специальном поле необходимо указать административный округ проживания, после чего на экране появятся все доступные адреса.
У участников проекта есть возможность не только проголосовать за самый удобный, по их мнению, пункт приема, но и предложить альтернативные адреса для новых площадок.
Подобные пункты откроют во всех округах столицы. Принимать в них будут ели, сосны и пихты. Перед сдачей дерева на переработку москвичам рекомендуют убедиться, что с него сняты все украшения и мишура.
Ранее представитель онлайн-магазина по продаже елок Владислав Пухарев рассказал, на что обращать внимание при выборе живой ели. По словам специалиста, перед покупкой стоит оценить форму дерева, его высоту и состояние веток.
В Подмосковье открылись елочные базары
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