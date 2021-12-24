Сдать новогоднюю ель на переработку в Москве можно будет до 20 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция по сдаче новогодних деревьев "Елочный круговорот" продлится в Москве со 2 января по 20 февраля, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он уточнил, что это предварительные планы, все будет зависеть от активности сдачи елок. По словам Кульбачевского, в этом году в Москве будет работать более 580 пунктов приема елей во всех административных округах.

Глава ведомства отметил, что деревья будут переработаны в щепу на девяти пунктах. Ее будут использовать для подсыпки дорог на природных территориях и организации подстилок для животных. Приносить елки в пункты приема необходимо без мишуры и других украшений.

Больше 170 тысяч москвичей приняли участие в голосовании, посвященном местам размещения пунктов приема в переработку отслуживших новогодних елок в рамках акции "Елочный круговорот".

Голосование проходило на базе проекта "Активный гражданин". Свыше 90% горожан согласились с предложенными вариантами, остальные же предложили свои варианты. Больше всего голосовавших в ВАО (16,03%), СВАО (12,86%) и ЮАО (11,51%).

Также у горожан поинтересовались об их предпочтениях относительного новогоднего дерева. Так, порядка 60% отметили, что планируют украсить искусственную елку, еще 11% предпочтут живое хвойное, а чуть более 17% и вовсе не планируют ставить елку.