Москвичам рассказали о работе пунктов ПЦР-тестирования в выходные

Москвичи массово отъезжают на праздники и сдают ПЦР-тесты.

Большинство откладывают это до приезда в аэропорт. Во сколько обойдется процедура и как будут работать пункты ПЦР-тестирования в выходные? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.