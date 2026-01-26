Мужчина перегородил дорогу и выстрелил в машину во дворе на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

На юге Москвы задержан мужчина, который перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в автомобиль, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на 6-й Радиальной улице. 32-летний водитель выезжал со двора, когда ему преградил дорогу неизвестный. Как уточнили в ведомстве, незнакомец, руководствуясь хулиганскими побуждениями, несколько раз выстрелил в сторону авто, повредив его.

Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого и изъяли у него предмет, конструктивно схожий с пистолетом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее правоохранители задержали мужчину по подозрению в стрельбе на Ярославском шоссе. На одной из парковок магазина на северо-востоке Москвы между двумя мужчинами произошел конфликт. Они оба несколько раз выстрелили из оружия, а затем сели в автомобиль и скрылись.