28 января, 11:36

Политика

В ГД внесен проект о сокращении рабочей недели для одного из многодетных родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сенаторы и депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесли в нижнюю палату парламента законопроект о сокращении рабочей недели для одного из родителей в многодетной семье до 30 часов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Инициатива предполагает поправки в статью 92 ТК РФ "Сокращенная продолжительность рабочего времени". Проект затронет семьи, воспитывающие трех и более детей. Законодатели подчеркивают, что в настоящее время сокращенный рабочий день предусмотрен для определенных категорий работников, в число которых не входят многодетные родители.

По мнению авторов, нынешняя система не учитывает интересы многодетных семей. В частности, стандартная 40-часовая неделя часто не позволяет им уделять детям достаточно времени, например, отвозить в школу, на кружки и полноценно участвовать в воспитании.

При этом нововведения помогут многодетным родителям лучше совмещать работу и семейную жизнь, улучшат качество их жизни и поддержат демографическую политику России.

Ранее парламентарии направили в ГД законопроект о предоставлении родителям школьников выходного 1 сентября. Как указали чиновники, сейчас сотрудники могут взять отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам. Однако работодатели не всегда считают День знаний уважительной причиной.

Авторы считают, что для родителей присутствие на линейке не является формальностью, особенно для тех, кто отправляет своего ребенка впервые в школу. Более того, посещение мероприятия важно для поддержки школьников и укрепления семейных связей.

