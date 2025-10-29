Депутат Бессараб предложила ввести 36-часовую рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб предложила альтернативу 4-дневной рабочей неделе в России. Идеей для реформирования трудовых отношений она поделилась в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Неделю с четырьмя рабочими днями она назвала "очень амбициозной задачей" в России при существующем кадровом дефиците в экономике.

"Я сторонник 36-часовой рабочей недели", – выдвинула идею Бессараб.

Такой путь организации труда она считает более мягким и допускает, что по нему можно пойти после окончания СВО.

Парламентарий отметила, что уже сегодня многие компании самостоятельно перешли на сокращенную продолжительность трудовой недели. Одни вводят гибридный график, другие позволяют сотрудникам по пятницам уходить домой раньше, чем обычно. По словам Бессараб, работники такое ценят и стараются раньше выполнить свои профессиональные обязанности.

Ранее Бессараб обратила внимание россиян на то, что каждый третий день у них будет выходным в 2026 году. Официальных выходных и праздничных дней запланировано 118. Если сложить их с 28-дневным оплачиваемым отпуском, то фактически россияне будут работать всего на 3,5 месяца больше, чем отдыхать.

