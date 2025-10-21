Врач Лишин: организм не "развалится" от шестидневной рабочей недели в октябре

В преддверии Дня народного единства россиян ждет шестидневная рабочая неделя – с 27 октября по 1 ноября. Как пережить ее без лишних стрессов, разбиралась Москва 24.

Потрудиться перед праздниками

Россиян ждет шестидневная трудовая неделя, которая продлится с 27 октября по 1 ноября включительно. Как сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, такой график позволяет оптимально использовать рабочие и нерабочие дни в преддверии праздников.

Сразу после шестидневки россиян ждут три выходных подряд – со 2 по 4 ноября (воскресенье – вторник). Грядущие дни станут последними в 2025 году с дополнительным выходным, следующий продолжительный отдых будет уже зимой: предстоящие новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января включительно.

В целом, согласно производственному календарю на 2026 год, который был утвержден правительством РФ, в предстоящем году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Россиян ожидают длинные выходные в феврале, марте, дважды в мае и в июне на День России. Также предусмотрены четыре сокращенных рабочих дня – 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Особенностью графика станет полное отсутствие рабочих суббот в течение всего года.

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года – новогодние каникулы и Рождество Христово;

с 21 по 23 февраля – День защитника Отечества;

с 7 по 9 марта – Международный женский день;

с 1 по 3 мая – Праздник весны и труда;

с 9 по 11 мая – День Победы;

с 12 по 14 июня – День России

4 ноября – День народного единства;

31 декабря 2026 года.

Как пережить шестидневку

Эпизодическая шестидневная рабочая неделя, повторяющаяся раз в несколько месяцев, не оказывает существенного влияния на здоровье, однако может вызвать ряд трудностей, рассказал Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин.





Виктор Лишин врач-терапевт В шестой рабочий день организму потребуется приложить больше усилий для поддержания продуктивности, так как будет ощущаться нарушение привычного ритма жизни, но существенного вреда это не принесет. Разовая переработка в течение одного дня не представляет серьезной опасности: организм не настолько хрупкий, чтобы "развалиться" и заболеть.

При этом эксперт предупредил, что регулярная работа без отдыха приводит к ускоренному старению, повышает уязвимость к заболеваниям и способствует развитию хронических состояний.

Кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина в беседе с Москвой 24 тоже согласилась с мнением, что разовое появление шестидневной рабочей недели обычно не оказывает серьезного влияния на ментальное здоровье. Однако психика человека функционирует по определенным схемам, и при привычном трудовом графике дополнительный рабочий день может восприниматься как выходной, что вызывает внутренний диссонанс.

"К концу недели, особенно на 5–6-й день, накапливается моральная усталость, возникает ощущение бесконечности будней. Хотя сильного выгорания в такой ситуации, как правило, не происходит. Однако характерны состояния общей усталости, неопределенности и желания поскорее завершить дела", – рассказала эксперт.

Она добавила, что работоспособность закономерно снижается к концу недели даже в рамках стандартной пятидневки. В пятницу и субботу сотрудники часто трудятся формально, стараются перепоручить задачи или избежать нагрузок, поскольку организм уже настроен на отдых. Если же возможности снизить нагрузку нет, возникает перенапряжение.





Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт Это иногда проявляется в виде головных болей, повышенной утомляемости. Многие интуитивно начинают употреблять больше сладкого, пытаясь стимулировать мозг за счет глюкозы и дофамина.

В целом, для адаптации к шестидневному режиму важно соблюдать режим дня: высыпаться и делать по утрам зарядку, которая повышает уровень энергии и выносливости благодаря выработке дофамина и тестостерона, добавила специалист.

"Особое внимание следует уделить питанию – вместо сладкого включить в рацион сложные углеводы, такие как крупы, а также ягоды, фрукты и белковые продукты, например мясо", – посоветовала психолог.

Такой подход поддержит ресурсное состояние организма в течение более длительного рабочего периода, заключила Сурина.

