Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Шесть дней предстоит отработать россиянам на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, что россияне будут отдыхать 2, 3 и 4 ноября. Однако перед этим им предстоит отработать 6 дней – с 27 октября по 1 ноября. Бессараб считает, что подобный график позволит оптимально использовать выходные, нерабочие и рабочие дни.

В стране 4 ноября празднуется День народного единства.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях. В соответствии с документом новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

Нерабочими также будут дни с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Кроме того, выходные будут ждать россиян с 12 по 14 июня, а также 4 ноября и 31 декабря 2026 года.

