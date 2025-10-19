Депутат Бессараб: самым коротким месяцем на работе в 2026 году станет январь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самым коротким месяцем на работе в 2026 году станет январь, в котором количество трудовых дней составит всего 15, сообщила в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, что на работу в следующем году россияне выйдут 12-го числа первого месяца. При этом всего в следующем году граждане будут работать 247 дней, а отдыхать – 118.

С учетом 28-дневного оплачиваемого отпуска россияне будут работать всего на 101 день больше, чем отдыхать, подчеркнула Бессараб, уточнив, что график отпусков должен быть утвержден не позднее чем за две недели до конца года.

Вместе с тем депутат отметила, что отпускные вычисляются на основе среднедневного заработка за последние 12 месяцев, и при их расчете учитываются все выплаты. Поэтому, по ее словам, лучше планировать отпуск на период после хороших выплат, таких как годовая премия.

Она также уточнила, что женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, могут заменить расчетный период на предыдущие годы, если это увеличит отпускные или пособие.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин предложил сократить новогодние каникулы ради более длинных майских праздников. Он объяснил, что зимние праздники превращаются в "марафон оливье", тогда как именно майские выходные россияне проводят активнее, гуляя и выезжая на природу.

Более того, Плякин считает, что праздников в стране слишком много, и их нужно сократить для блага народа и экономической гармонии.