В ГД заявили, что рэпер Macan должен служить в армии на общих условиях

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) должен служить в армии на равных с остальными сослуживцами условиях, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием "Абзац".

Ранее СМИ писали, что для артиста могут действовать особые условия. По данным источников журналистов, для рэпера якобы был выделен отдельный сопровождающий, который его защищает.

Кроме того, другим военнослужащим запрещается общаться с ним, а сам артист может свободно пользоваться телефоном, утверждали СМИ. Также рэпер, по их информации, может позволить себе периодически не участвовать в построениях и не убирать территорию.

Колесник заявил, что артист "должен служить на общих условиях", так как является не девушкой, а "нормальным парнем".

"Если он отслужит год там и превратится опять в Андрея Косолапова – только хорошо. А сценический образ его никто менять не просит. Но отслужить должен как все, на общих условиях, со всеми ребятами. У нас здесь нет особенных. Он же не болеет. Здоровый парень – выдерживает как-то на сцене концерты все", – высказался парламентарий.

По его словам, служба должна помочь рэперу превратиться "в нормального воина".

В конце сентября в России призвали "отменить" Macan из-за его якобы нахождения за границей и предполагаемого игнорирования шестой по счету повестки из военкомата.

Позже сам артист заявил, что намерен отправиться на службу, и призвал не доверять слухам, распространяемым в СМИ. Он уточнил, что к тому моменту уже являлся в военкомат и получал повестку.

Срочную службу Macan начал 28 ноября. Позднее стало известно, что в его задачи входит охрана порядка в Московском регионе. Кроме того, как и все новобранцы, он должен пройти курс молодого бойца.