Глава ФПБК Бородин призвал запретить рэпера Macan

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал "отменить" в России рэп-исполнителя Андрея Косолапова, известного как Macan.

Согласно данным СМИ, 23-летний Macan находится за границей и якобы игнорирует уже шестую повестку в военкомат.

"Данного рэпера в нашей стране нужно запретить. Он не патриот, использует Россию только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом. Он пытается усидеть на двух стульях, использует страну в своих корыстных интересах", – сказал Бородин в беседе с изданием "Абзац".

Бородин считает, что если объявить исполнителя в розыск, то компетентные органы могли бы быстро исправить ситуацию. По его мнению, каждый россиянин обязан отдать долг Родине.

Ранее сообщалось, что если Macan проигнорирует еще одну повестку, то ему может грозить до двух лет лишения свободы. Исполнителю необходимо явиться в военкомат до 1 октября, в противном случае рэпера объявят в федеральный розыск.

