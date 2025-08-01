Рэперу Macan грозит уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу

В отношении рэпера Macan могут возбудить уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Якобы в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. О том, по каким причинам избегали службу в армии другие звезды российской эстрады, читайте в материале Москвы 24.

Macan

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/1macan

23-летний рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов) за 2025 год проигнорировал шесть повесток от военкомата, пишет телеграм-канала Mash. По данным СМИ, если он получит еще одну и также не явится по ней, будет возбуждено уголовное дело, по которому музыканту грозит до двух лет лишения свободы. Также, по информации журналистов, сейчас музыкант числится в базах как уклонист. Если он не явится в военкомат до 1 октября, ему грозит федеральный розыск.

По словам соседей, сотрудники военкомата регулярно приходят по месту регистрации Косолапова. Но, по данным телеграм-канала, "рэпер чиллит в Испании".

Согласно данным открытых интернет-источников, 23-летний Macan не учится в высшем учебном заведении и не работает на предприятиях, предоставляющих отсрочку от службы в армии.

Николай Расторгуев

Творчество группы "Любэ" тесно связано с военной тематикой, но сам лидер коллектива Николай Расторгуев, который часто выступал в форме, не проходил службу в армии. Певец признавался журналистам, что очень хотел попасть в элитные войска, но в итоге получил "белый билет". В СМИ даже ходили слухи, якобы артист "откосил" от армии. Однако в интервью "Комсомольской правде" в 2005 году Расторгуев объяснял, что не попал в армию из-за травмы, полученной в раннем возрасте.





Николай Расторгуев певец, музыкант, народный артист РФ Купаясь в детстве в Москве-реке, залил ухо. Родителям ничего тогда не сказал, а вскоре началось сильное воспаление, перенес операцию. Из-за этого и "завернули" на медкомиссии.

Филипп Киркоров

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/fkirkorov

По данным СМИ, певец не служил в армии по нескольким причинам, включая болгарское гражданство, учебу и работу за границей. При этом артист отмечал в интервью, что с удовольствием бы выступал в военном оркестре.

Во время карантина из-за COVID-19 Киркоров примерил военную форму десантника для юмористического видео, однако не все восприняли это с юмором. Бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов призвал певца извиниться "для своего же блага", передавали СМИ.

Тимати

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/timatiofficial

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) не проходил службу в армии из-за большого количества татуировок, хотя официальная причина звучала более сурово – психически неуравновешен. Об этом музыкант рассказал в интервью "Московскому комсомольцу" в 2009 году.





Тимати рэпер, продюсер, предприниматель В моем военном билете так и написали: "Психически неуравновешен". На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60 процентов, подозревали в психической неуравновешенности. <...> На меня посмотрели и сказали: "Видимо, вы не подходите для службы в вооруженных силах".

Дима Билан

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/bilanofficial

Победитель песенного конкурса "Евровидение" Дима Билан также не служил в армии. По информации журналистов, исполнитель был признан годным, но из-за учебы и плотного графика не успел отдать долг родине. А в 2006 году СМИ сообщали, что Билан уже седьмой год числится в списках уклонистов. Сам Билан объяснял, что предпочитает "служить на сцене, а не в вооруженных силах".

Сергей Лазарев

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/lazarevsergey

По данным СМИ, Сергей Лазарев не прошел медкомиссию из-за травм, полученных в детстве. Тогда он занимался спортивной гимнастикой. Вместо службы в рядах военных Лазарев начал активно развивать карьеру певца.

